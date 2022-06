Que organização é melhor para a minha sala de estar?

Começamos com aquele que é o nosso exemplo favorito do artigo. Terá de concordar que estamos sobre um exemplo super, mega UAU! . Bem sabemos que não é a sala que qualquer um de nós escolheria para a nossa casa, para alguns é possível que o amarelo dos sofás possa ocupar demasiado espaço, mas para ninguém é um exemplo que nos deixa indiferentes. Para além de querermos começar este artigo com um exemplo que o trouxesse imediatamente para a nossa companhia, há uma outra razão pela qual escolhemos esta sala de estar: o facto de ela nascer a partir de um canto. Esta é sempre uma óptima estratégia para iniciar a decoração do espaço. Na maior parte das vezes os cantos são problemáticos, precisamente porque não sabemos o que podemos fazer com eles. Se já se deparou com esta situação – acreditamos que sim! – aqui fica uma bela maneira de aproveitar um canto de uma forma elegante e não, não nos estamos a referir ao amarelo dos sofás mas antes à disposição que vê na imagem.