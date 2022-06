Apartamento branco repleto de surpresas

Hoje é dia de lhe trazermos um projecto assinado pelo arquitecto Cláudio Vilarinho. Tendo nascido e crescido no Norte de Portugal, tem uma forte ligação com esta região – daí fazer todo o sentido apresentarmos-lhe este fantástico apartamento na zona do Porto. Para os amantes do minimalismo, é um projecto impossível de perder e absolutamente delicioso de explorar; se por outro lado não é grande fã desta corrente, não desanime, pois é um apartamento com imenso potencial para adaptar aos seus gostos pessoais! Posto isto, vamos já já entrar e fazer dele o seu espaço: seja bem-vindo a casa!