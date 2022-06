Uma moradia junto ao vinhedo

Vamos agora conhecer a área íntima da casa. O quarto principal é simples e a escolha da paleta cromática discreta. A parede azeitonada serve de cabeceira para a cama de casal coberta com têxteis amarelos. Esta parede divide a área de repouso da área de vestir, mantendo o espaço desimpedido e espaçoso. A zona de vestir ou closet providenciam acesso à casa de banho, deixando todas as roupas e mobiliário extra fora do quarto principal. As cores e as texturas usadas no quarto são similares às que vimos no resto da moradia.