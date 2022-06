Escolher uma cortina que combine com o espaço da sua casa

Depois de considerarem o tipo de janela e a iluminação do espaço, pode dedicar-se à fase mais gira do processo, que é a escolha do tecido. No caso de comprar umas cortinas pré-fabricadas terá imensa escolha no mercado, são imensos os profissionais e as lojas que se dedicam a este serviço e existem de facto modelos soberbos. Destacamos os modelos da designer Guild, que tem uma coleção de extremo bom gosto e qualidade, como podem verificar. Pode encontrar os seus produtos através dos profissionais portugueses Pedro & Osório.

Pode, por outro lado, optar por umas cortinas sob medida e aí terá a hipótese de escolher o tecido que mais gostar, dando mais liberdade de escolha. Padrões florais, riscas, cor monocromática ou não… As soluções serão muitas. Tem ainda, a vantagem de cruzar o tecido com certo apontamentos decorativos, como as almofadas, o tapete ou a roupa da cama.