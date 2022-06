Como obter uma atmosfera calma no seu quarto

​O controlo da luz natural e artificial é um dos factores mais importantes a considerar na hora de fazer uso do seu quarto. No caso da luz natural, ela pode ser trabalhada e adaptada às mais diversas situações, como por exemplo se tiver dificuldade em dormir com demasiada luz, pode proteger as suas janelas com cortinas mais escuras e opacas, ou simplesmente utilizar um sistema de pressianas ou estores. Se pelo contrário a luz não for um entrave ao seu sono, poderá usufruir dela a 100% das mais variadas formas. Em relação à luz artificial pode utiliza-la de uma maneira destacada ou apenas dando os apontamentos necessários para a utilização do seu quarto.