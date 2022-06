De cobertura vazia a oásis no exterior

A materialidade é um aspecto muito importante, não só a nível construtivo. As texturas, as cores e os acabamentos contribuem para a paisagem e, por consequência, para as sensações de quem usufrui dos espaços. Para dar um toque exótico e um toque de calidez, cobriu-se o solo com pavimento em madeira. As paredes estão mais brancas e o ambiente mudou completamente o seu carácter. Para proteger os proprietários dos raios de sol e gerar sombra introduziu-se um toldo muito original com uma forma de vela de barco.