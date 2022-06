A notável metamorfose de um apartamento antigo

Os tempos mudam e a arquitectura adapta-se a eles. Se não acredita em nós, veja este projecto de remodelação de um apartamento localizado na cidade de Bilbao. Com o objectivo de actualizar e modernizar o apartamento, o gabinete Garmendia Cordero Arquitectos levou a cabo uma reforma integral que conseguiu melhorar as condições do espaço para o adaptar aos tempos modernos. Partindo de um espaço compartimentalizado, com um corredor de onze metros que percorria a propriedade do início ao fim, desenhou-se um apartamento moderno, luminoso e amplo.

Mostramos-lhe a transformação na continuação deste artigo.