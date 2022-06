Uma casa de luxo que o vai encantar

A casa divide-se em dois níveis. A ideia geral foi, como de costume, utilizar os distintos pisos para separar a área social das mais privadas. Uma escada linear conduz-nos ao segundo piso que abriga três quartos, casas de banho e uma biblioteca. Por sua vez, o primeiro andar abarca as salas – sim, são várias -, a sala de jantar e a cozinha. A escada com um corrimão de vidro que reflecte os degraus de madeira e iluminação embutida na parede, é muito agradável em termos estéticos, harmonizando-se com o estilo da casa.