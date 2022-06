As nossas dicas semanais para poupar dinheiro!

As atividades domésticas são grandes consumidoras de energia e as máquinas de lavar roupa andam ali nos eletrodomésticos que mais consomem. E quanto mais a família for maior, mais gasto terá, porque mais roupa irá lavar, há dias que são duas máquinas de lavar.

Como tal é conveniente optar por lavagens em água fria, assim irá diminuir o consumo de energia. Não será por isso que as suas roupas não ficarão limpas, pois os avanços tecnológicos fazem das lavagens com água fria tão eficazes como os ciclos de água quente. Além disso, poupa também na vida do próprio vestuário que não fica tão danificado.