Interior moderno em casa com exterior de laivos rurais

Revelamos, enfim, a grande surpresa que é o interior desta casa. Começamos pela sala de estar, um espaço que reflecte o epítome do luxo e da modernidade. Ainda que seja, em termos de estilo, diferente do exterior, o branco e o castanho escuro do chão e alguns móveis, remetem-nos à dualidade de cores encontrada no exterior, no telhado e fachada. A lareira recortada na parede e o sofá confortável compõem um perfeito ambiente de repouso.