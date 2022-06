Os mitos da jardinagem: verdadeiro ou falso?

É comum depararmos com a glicínia em Portugal, quer em ruas, jardins públicos ou privados. É uma planta trepadeira com cachos de flores lindíssimas e com um cheiro muito agradável, elas existem na cor branca, rosa, azul e roxa, talvez a roxa seja a mais comum de ver.

O problema dessa planta é que pode crescer em proporções enormes, sendo que as suas raízes podem destruir o chão ou as cercas à volta. De forma a controlar o seu crescimento é necessário podá-la, na altura do verão, aí pode também conduzir o seu crescimento, direcionando os ramos, já que é uma planta trepadeira. A segunda poda ocorre na altura do inverno, para estimular a floração, tenha cuidado para não cortar os gomos florais.

Na fase inicial da plantação é necessário fertilizá-la duas vezes por ano e regá-las regularmente.