Casa de construção low-cost com piscina

A firma de arquitectura japonesa, Prosper Design, propõe-se a construir casas de página de revista com piscina incluída, estilo resort, por um baixo custo. Olhando para esta fotografia, podemos dizer: missão cumprida. Não falta nada a esta agradável casa construída em madeira pré-fabricada. O edifício é amplo e inclui todas as comodidades para um estilo de vida moderno e confortável. A cereja no topo do bolo é, sem dúvida, o entorno com um cuidado jardim exótico e uma piscina com boas dimensões. Ao fundo, houve ainda espaço para uma área de churrasco e de convívio. Pensar que tudo isto se obteve por um preço tão baixo é incrível.