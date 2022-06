7 sugestões para tornar a sua cozinha mais apelativa

Os panos de cozinha são objectos que têm uma função muito clara: secar a louça. Por vezes temos panos de cozinha bonitos, mas atiramos com eles para um canto ou não temos o cuidado de os manter sempre limpos e em bom estado.

Conseguir panos de cozinha bonitos é uma tarefa fácil e podemos encontrá-los à venda até mesmo em supermercados. Existem variedades para todos os gostos e com vários temas, cores, desenhos e estilos. Para os incluir na decoração da cozinha é necessário escolher algo que combine com o espaço, que o alegre e lhe dê um toque especial. Escolha um lugar que lhes dê destaque: pode colocar um conjunto de panos coloridos na parede, pode pendurá-los na pega do forno e até pode prendê-los com peças magnéticas no frigorifico. Na verdade, não importa muito onde os coloca, o importante mesmo é que os mantenha limpos e em bom estado, fazendo deles elementos importantes da decoração do espaço.