Moderna e sofisticada: a casa perfeita

Os enquadramentos estéticos proporcionados pela arquitectura do lugar criam uma planos distintos e acentuam a perspectiva espacial. No interior a sensação é de uma grande amplitude. Esta sensação é realçada pelo facto dos interiores se abrirem para o horizonte permitindo a divagação do olhar para o infinito e transportando todo esse infinito para o interior da habitação.

A diferenciação entre ambientes é efectuada através de pormenores como é o caso do revestimento do pavimento. Por exemplo a sala-de-estar possui um pavimento revestido com madeira e a cozinha com pedra escura.