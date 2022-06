Uma casa especial com a cobertura inclinada

A vista exterior da habitação mostra-nos um plano branco com uma cobertura inclinada cujas arestas recortam a paisagem envolvente.

No piso inferior os vãos são rectangulares e distintas das do piso superior, cuja forma geométrica acompanha o desenho oblíquo da cobertura. Este pequeno gesto cria uma grande identidade arquitectónica que diferencia este projecto dos restantes que se localizam no mesmo bairro.

A habitação localiza-se na vila de Coruche (Distrito de Santarém).

A composição da habitação é assimétrica apresentando uma imagem exterior bastante particular, que se distingue imediatamente pela sua cobertura inclinada.