Antes e depois: transformação de uma sombria casa de campo

Cumpridos os passos acima mencionados, a casa tornou-se no que vemos agora com um estilo campestre e amor pela tradição. Embora totalmente recuperada, a casa manteve a essência da zona rural que ocupa, na província e exibe orgulhosamente as características típicas. Inspirado nas etapas descritas neste artigo, pode começar, também você, a desenvolver um projecto de recuperação para a sua casa e considerar os custos. No caso de uma casa de campo, pode recorrer a alternativas sustentáveis e menos dispendiosas.