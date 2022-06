Guia completo sobre os diferentes materiais de janelas

As janelas de sua casa estão tão desconjuntadas e deixam entrar tanto frio que o aquecedor mal se sente? Já têm tanta fita isoladora que mais parecem a maldição da múmia? Então está na altura de mudar de janelas! E o panorama nem precisa de ser tão dramático como o que pintámos… As janelas dão um enquadramento estilístico essencial a cada casa, e por isso o seu aspeto cuidado e atualizado também é importantíssimo, embora o fator economicista possa pesar mais, pois as perdas energéticas através de janelas antigas, danificadas e mal isoladas são massivas.

Mas na hora de mudar a escolha é tudo menos simples. Design, qualidade, tipo de isolamento, resistência, durabilidade são alguns elementos que deve pesar antes de escolher uma janela ou outra. E ainda há mais… Questões como ’qual é o estilo da casa que vai levar janelas novas? ou o clima a que se destinam as janelas é muito quente ou muito frio?’ devem ser respondidas e acauteladas antes de fazer a sua escolha. Um especialista em instalação de portas e janelas vai perceber qual o tipo de janela que melhor se adequa ao estilo de construção, definir a pressão imposta pelo vento, a magnitude da exposição a fatores como a chuva ou o sol, bem como a temperatura exterior e determinar qual o melhor tipo de isolamento que melhor serve o seu caso. E não nos podemos esquecer também que uma janela também serve como isolamento acústico, e portanto a envolvência sonora exterior também tem de ser avaliada.

Por outro lado se quer substituir as janelas em sua casa, deve fazê-lo de uma só vez ou trocar as diferentes faces da fachada em várias etapas. Isto vai evitar anacronismos de estilo e material, bem como falta de homogeneidade no aspeto futura da casa! Optar por substituir tudo de uma vez proporciona-lhe um resultado mais uniforme, enquanto substituir por faces da fachada facilita a parte orçamental.

Viu? Escolher as janelas novas para sua casa não é tão simples como parece. Mas também não é caso para esmorecer porque nós estamos cá para o ajudar! Neste artigo vai encontrar os tipos mais comuns de materiais para as janelas e listar algumas das suas vantagens e desvantagens. Leia-o com espírito aberto, informe-se e comece a planear!