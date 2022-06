7 Truques Para Optimizar Espaço De Sua Casa E Ganhar Mais Arrumação!

Quase quase a terminar, falamos-lhe de mostramos-lhe do mezanino. E o que isso é? Mezanino, do italiano mezanino consiste em um nível particular de um edifício situado entre o piso térro e o primeiro andar, normalmente rebaixado, e que não entra no cálculo do número total de andares do edifício. O mezanino, geralmente com estrutura de ferro, aço inox e às vezes de madeira, é um andar que intermedeia o pé direito de uma casa. Luz, espaço e organização são as três palavras que melhor definem este apartamento, que acaba por ter dois andares através da criação desta solução. Decorado também com muito bom gosto, tons neutros – branco e cinzento – são os melhores para que não nos cansemos de habitar um espaço pequenino como este e para que ainda pareça mais amplo e espaçoso. Nada como umas flores e alguns apontamentos de cor para que tudo fique completo, mais convidativo e com vida e personalidade!