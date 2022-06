Antes e depois: de casa em ruínas a capa de revista

O estado da casa não era bom. As paredes estavam destruídas, os cabos expostos e o piso em mau estado. Ainda assim, os profissionais partiam de um bom pressuposto para a encetar a intervenção. Repare nos tectos altos e na amplitude que o espaço oferece, permitindo, assim, jogar com a decoração e com as divisões dos ambientes. Foi precisamente isso que os especialistas fizeram. Do nada criou-se uma obra-prima.