Lufada de ar fresco para um apartamento em Sevilha

Por vezes, estamos em casa, olhamos em redor e já não gostamos do que vemos. Com os anos, a casa perdeu o brilho e a decoração já não nos satisfaz. É preciso mudar. E mudar não significa gastar demasiado dinheiro. No caso desta casa em Sevilha, a empresa de remodelações Dogares levou a cabo as mudanças de que os inquilinos necessitavam para voltar a converter o apartamento num espaço bonito e aconchegado. Para tal, realizaram-se mudanças na cozinha, na casa de banho, na sala e, sobretudo, na zona exterior da casa. Neste artigo, mostrar-lhe-emos o antes e depois da reforma. Vamos ver.