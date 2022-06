Decoração de harmonia em Cascais

O charme começa cá fora, no jardim. Uma explosão de cor e elegância chama à atenção neste jardim. Desde as bonitas flores em primeiro plano ao mobiliário feito à base de paletes, uma forma muito criativa que também pode incorporar nos seus espaços! Neste caso optou-se por pintar as paletes de branco e revestir com uma almofada azul. Pretende criar os seus próprios projectos em casa? Saiba aqui o que fazer e o que não fazer para ser bem sucedido no DIY!