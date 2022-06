O que fazer com as esquinas vazias do jardim? 7 ideias!

Numa esquina desocupada, pode criar um pequeno jardim que, com a sua cor e vida, a retire do anonimato. Não se precipite e pense no tipo de jardim que gostava de ter, nas plantas que quer cultivar, no tempo que tem disponível para fazer a respectiva manutenção e, já agora, no estilo da sua casa com o qual ele se deve harmonizar. Como uma esquina é, à partida, um espaço exíguo, pode optar por lá cultivar uma pequena horta com ervas aromáticas, por exemplo. Tenha, ainda, em atenção qual a posição do recanto em relação ao sol. Há plantas que precisam de luz directa para crescer e outras que se desenvolvem com menos luz. Considere todos estes aspectos e ponha mãos à obra.