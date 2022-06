Um refúgio para todo o ano no seu Jardim

Alguns elementos exteriores foram pintados e arranjados dando um aspecto mais cuidado e mais enquadrado com o futuro uso para a empresa de ilustração para crianças. Como se vê nesta imagem, no interior da pequena casa existem várias cadeiras e outro tipo de mobiliário, bem colorido. O que faz perceber que no interior deste refúgio cabem várias pessoas e portanto é pertinente como um espaço especial de reuniões.

Ao redor deste elemento está o bonito jardim com os seus verdes e texturas e a sombra das suas plantas, uma bonita envolvente, totalmente visível do interior do espaço.