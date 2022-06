Os erros típicos de limpeza que deve evitar de cometer!!

Todos cometemos erros, uns mais crassos do que outros, por ignorância, desconhecimento ou até mesmo por um simples hábito… Dizem que aprendemos com os erros e acreditamos que seja bem verdade. Mas hoje, queremos deixar para trás alguns erros, evitá-los ou até mesmo esquecê-los. Por isso, dedicamos todo um artigo com seis grandes erros que são geralmente cometidos na lida da casa, desde a guardar séculos e séculos o mesmo esfregão, limpar os vidros em dia de sol ou até mesmo misturar detergentes, que é um grande perigo para a sua saúde.

Por mais fardo que possa ser a lida da casa e todas as suas limpezas inerentes, é fulcral estar ciente de alguns cuidados, quer de higiene, quer para o bem da sua saúde. Na limpeza diária da sua casa, deve considerar as características de cada produto, ler bem as instruções de utilização, as dicas e as características do produto, pois cada um terá a sua especificidade e finalidade.

Convidámo-lo a ler as nossas recomendações de hoje, que serão sem dúvida bem úteis para o seu dia a dia.