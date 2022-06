Tenha mobília modular em sua casa!

A mobília modular ou por módulos está na moda e há razões para isso! Afinal de contas, num mundo em que a inconstância é parte integrante da vida de cada um de nós, é quase impensável ter uma casa completamente resistente à mudança e estática. O que cada vez mais as pessoas procuram é versatilidade, porque o que hoje é certo, amanhã já não é tanto assim. Portanto, o que se quer é que a nossa casa se vá adaptando a nós e às nossas necessidades de hoje e amanhã, sem que para isso seja necessário gastar muito dinheiro ou fazer grandes investimentos de tempo.

Retrocedendo um pouco, voltamos à mobília modular. E onde é que ela se encaixa em tudo o que já foi dito? Por incrível que pareça, encaixa-se em todo o lado! E porquê? Porque se tivesse um nome do meio seria a tão procurada versatilidade. Ter móveis que funcionam por módulos é uma das grandes apostas actuais do mundo do mobiliário e tem cada vez mais adeptos! Desta forma, é possível ao utilizador adquirir determinadas peças que podem ser facilmente alteradas ou às quais se pode adicionar novas peças para transformar uma sala, um quarto ou a cozinha. É uma maneira super económica e multifuncional de ter sempre uma casa à sua medida e que responda na perfeição às suas necessidades reais e actuais. Instale mais prateleiras, substitua as que tem por portas, adicione mais um assento no seu sofá… et voilá! Deixe que a sua imaginação voe e descobrirá que o limite é a infinidade de combinações que conseguirá fazer com todos os módulos existentes no mercado!