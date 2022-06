A fundação da sua nova casa

Em climas quentes, usam-se materiais térmicos como a madeira, o bambu ou a palheta para as paredes. Os tectos devem ser altos e usa-se a telha de barro ou de palha. Mas, em climas frios, pelo contrário, constroem-se casas com paredes espessas e portas e janelas compactas para manter o interior quente. Usa-se a madeira, o adobe, a taipa ou o pau-a-pique para as paredes e as telhas de barro para os telhados. É muito importante conhecer os materiais que abundam na região onde vivemos já que podemos aproveitá-los para construir, ampliar, reformar ou reparar. Assim, podemos usufruir de uma casa confortável e segura que se acomode às condições do clima e do terreno.

Quando construir uma casa, considere a posição do sol ao longo das diferentes épocas do ano para utilizar melhor o calor produzido. Nos meses quentes, o sol está no zénite ao meio-dia e proporciona calor directo ao longo da maior parte do dia. Nos meses mais frios, o sol está mais baixo, emana pouco calor e executa um movimento diferente no céu.

Nos países do hemisfério Sul, as casas são mais cómodas se a maioria das janelas e das paredes se orientarem para norte, onde está o sol. Nos países do Norte, a maioria das janelas e das paredes devem orientar-se para Sul. Esta regra geral vai ajudar a captar o sol e a reter o calor.