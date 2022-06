Uma reabilitação modesta em Lisboa

O esquema funcional da habitação foi resolvido consoante as características que a construção original e a reabilitação permitiram. Assim, ao contrário da maioria dos projetos habitacionais, a zona de estar, zona de refeições e cozinha foi integrada no segundo piso em modo open space. As restantes divisões como os quartos e as casas de banho acabaram por ser materializar no primeiro piso.