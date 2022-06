Celebrações ao ar livre

Reuniões com a família e amigos são uma excelente forma de passar bons momentos de lazer e descontração por entre as obrigações da rotina diária. Há sempre motivos para comemorar – aniversários, casamentos, eventos corporativos ou até mesmo sem nenhum motivo aparente. Às vezes, as melhores festas são aquelas que surgem espontaneamente. A lista de convidados, a selecção de alimentos e bebidas, assim como a da banda sonora, são condicionantes importantes a ter em conta na hora de planear uma festa e, ajudam por isso a determinar o estilo de decoração a adoptar. Em primeiro lugar, determina-se se a festa é interior ou exterior, e mesmo que o Verão esteja a chegar ao fim, acreditamos que ainda vai muito a tempo de aproveitar os últimos raios de sol e bom tempo, por isso deixamos-lhe aqui algumas sugestões para que possa ter uma festa ao ar livre bem sucedida.