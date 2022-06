Uma bonita casa nos subúrbios

No interior da casa, deparamo-nos com um design elegante e sóbrio com móveis e uma decoração que privilegiam uma paleta cromática em cinza. O interior abre-se e comunica com o exterior através das grandes portas deslizantes de vidro que permitem uma vista inigualável para o pátio e para a vegetação do entorno, assim como uma boa entrada de luz natural que cria um ambiente cálido, bem iluminado e acolhedor. As cortinas em cada uma das janelas ajudam a controlar a entrada de luz que entra em casa e a manter a privacidade dos seus residentes. O piso de madeira e as paredes e tectos em branco combinam na perfeição com a gama cinza do mobiliário, fazendo com que o ambiente tenha uma sofisticação única.