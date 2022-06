Uma transformação milagrosa em Milão

A cozinha é um triunfo de luminosidade com a sua cor branca e cândida e as luzes bem direccionadas. O espaço para a preparação de alimentos é amplo e organizado. A superfície da bancada em madeira clara contrasta com o chão em soalho de madeira escura. As portas dos armários têm uma linha tradicional que se destaca no conjunto pelo estilo e pela cor.