Reconstrução de casa com efeito uau!

A casa que víamos desapareceu. No lugar dela, encontramos agora uma deslumbrante casa com uma relação intrigante entre a forma e os materiais. É difícil começar por um detalhe em particular. Foquemo-nos, no entanto, na chaminé que surgiu através da torre da igreja adjacente, proporcionando um ênfase vertical que complementa a casa. O interior é bem iluminado por luz natural, ganho através da introdução de uma esquina envidraçada e de uma sala com pé direito duplo.