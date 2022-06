Antes e depois: de espaço em ruínas a espaço clássico

Na primeira imagem, vemos a casa já no decorrer das obras. Mesmo que o grande buraco não estivesse originalmente no espaço, conseguimos ver o quão pequena e triste era esta cozinha com os seus armários datados e pobre distribuição. A paleta cromática entre o cinza e o branco também não favorecia o espaço.

Era perceptível que, ao abrir o espaço ligeiramente e ao revesti-lo com cores e armários mais modernos, a cozinha ganharia um novo elã. Foi essa a direcção tomada pelos arquitectos? Vamos ver.