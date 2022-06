Para uma grande mudança um novo design!

O espaço que adquiriu para a sua nova vida é pequeno, um T0, T1 ou Loft?!

Não há razão para ficar desmoralizado, porque a verdade é que há imensos pontos positivos nesta nova aquisição. O primeiro ponto é que a limpeza far-se-á rapidamente, é bem fácil manter uma casa pequena organizada. Além de que gastará menos dinheiro em móveis ou outros detalhes. Depois pode ter um ninho tão aconchegante, cozy e super trendy… Veja como estas inspirações que trouxemos hoje são dignas de destaque. Todas elas são diferentes e atrativas… Como vê há solução para todos!

O que é importante num espaço pequeno, é o sentido de organização. Para que tudo possa encaixar da melhor forma. Deve olhar para o seu espaço, com olhos de ver, para projetar as diferentes zonas. No caso de viver num loft ou num T0, deve criar três zonas diferentes: da refeição, do descanso e da dormida.

Pode o fazer de várias formas, usando um painel de vidro, tal como vemos nesta imagem ou com outros materiais, como as estantes, divisórios em metal, em madeira, cortinas ou biombos. Pode ainda, usar o sofá cama ou móveis multifuncionais, de modo a otimizar o espaço. Hoje em dia, pode encontrar diversas soluções no mercado para contornar a falta de espaço.