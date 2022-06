Essenciais na casa de banho: descubra o que não pode mesmo faltar!

É óbvio que quando falamos de casas de banho há certas coisas indispensáveis de que nos lembramos de imediato e que, sem elas, este espaço deixaria de fazer todo o sentido: sanita, lavatório, sabonete para as mãos, papel higiénico. Claramente que existe uma definição quase universal (pelo menos para o mundo ocidental) para a casa de banho. No entanto, há alguns outros itens dos quais podemos não nos lembrar de imediato, mas que farão toda a diferença na comodidade do nosso dia-a-dia. São utensílios que tomamos quase por garantidos e que por isso mesmo facilmente nos esquecemos deles quando mudamos para uma casa nova, por exemplo – porque se já não os tivermos da casa anterior ou se a nova for completamente desmobilada, não nos vamos lembrar logo do quão precisamos deles! O que acontece normalmente é que quando formos tomar o primeiro banho, percebemos que nos falta a cortina do duche ou quando quisermos pendurar o papel higiénico, reparamos que com muita sorte dá para o pousar em cima do autoclismo provisoriamente. Claro que há imensa coisa que nos ajuda diariamente dentro da casa de banho e sem as quais a nossa vida teria que se adaptar a uma nova realidade, mas no artigo de hoje seleccionámos para si 6 itens que tem que ter na sua casa de banho, sem correr o risco de nunca os usar! Vai ver que vai ter espaço e dar uso a cada um deles todos os dias!