Papel de parede contra todos os riscos

Uma casa de banho de uma criança pode ser cheia de dinamismo. No mercado há wallpapers que vão conquistar os mais novos ao primeiro olhar. Acredite que as birras para tomar banho e lavar os dentes, chegaram ao fim.

Se a sua casa tem mais do que uma casa de banho, prepare uma para os mais novos. Vão adorar. Se o tema da escolha do papel de parede for apropriado à idade, as crianças vão querer brincar também por ali. Combine os cortinados com o papel de parede.