Haverá erros de decoração?

Para muitos, está a abusar-se do estilo moderno. Criticam pelo rompimento que se faz com o passado. Mais importante do que julgar os gostos de cada um, é não permitir que as pessoas sejam felizes ao elaborar os espaços consoante as suas paixões.

Invista no que o deixa feliz e, certamente, vai refletir-se nos passos que dá dentro de casa. Uma maravilha quando conseguimos expor os nossos sonhos e partilhá-los junto daquelas que mais gostamos, desde quem vive entre as quatro paredes, como daqueles que visitam.