Nunca foi tão bom derrubar paredes!

Seja você mesmo o arquiteto da sua casa. Com uma paisagem como a que lhe apresentamos, não deverá ser difícil conseguir sê-lo. O azul do mar, mas também do céu, dar-lhe-à razões para querer fazer algo mais pela sua casa.

Quando uma parede está a mais, como num ambiente como este, não há como derrubá-la e, por exemplo, transformá-la numa porta de correr. Deixe que os elementos respondam por si. Goste da sua casa, seja de fora para dentro ou de dentro par fora.