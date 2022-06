Truques para ter animais em casa

As primeiras duas ideias que lhe apresentamos não tornam a vida do seu animal melhor, pelo menos de forma directa. Mas a verdade é que se criar um ambiente cuja decoração tenha em conta elementos com animais, só mostrará que é um bom dono e de certeza que tratará muito bem o seu amiguinho. A primeira ideia que lhe damos é que coloque na sua cada um quadro ou fotografia com um animal. Na fotografia damos como exemplo, um projecto do atelier AIS DESIGNS, uma grande parede da sala de estar está ocupada por uma enorme imagem de um cavalo, parecendo quase um papel de parede. Dá-nos a sensação de liberdade e tranquilidade.