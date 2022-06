Interiores de luxo em tons neutros

Numa linguagem muito semelhante à sala de estar, a sala de jantar segue a mesma lógica de utilização dos tons neutros: tons mais claros nas paredes e revestimento do chão e neutros escuros no mobiliário e peças decorativas. Aqui, a linha recta e o tom escuro da madeira polida utilizada tanto a mesa como no móvel que suporta os dois candeeiros ao fundo contrasta com a dinâmica do abajur assim como com a linha curva das cadeiras localizadas à volta da mesa. Mais do que um contraste de tons e formas, as texturas foram também elas muito importantes para a criação de uma dinâmica maior neste compartimento.