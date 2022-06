Habitação espantosa e muito moderna

Uma imagem é um elemento incrivelmente poderoso. Uma só imagem pode transmitir diversas coisas como informação ou mesmo sensações distintas.

Hoje vamos ficar a conhecer uma habitação espantosa retratada pela lente do profissional Pedro Queiroga. O fotógrafo retrata nos seus trabalhos projectos arquitectónicos permitindo assim a divulgação de imóveis. Se pretender promover a sua habitação para alugar ou vender, pode solicitar um orçamento ao profissional sem qualquer compromisso! O fotógrafo também realiza vídeo e fotografia aérea com recurso a um drone telecomandado, uma das mais recentes novidades no mercado.

As imagens seguintes irão mostrar-lhe como uma boa fotografia faz toda a diferença. Na altura de fotografar o seu imóvel não hesite e recorra a um profissional! O resultado é magnífico…