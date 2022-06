Casa de férias de sonho por apenas 70,000.00 euros

Os espaços exteriores de uma habitação são de extrema relevância na medida em que incentivam a relação com o lugar em que se insere determinado projecto. Neste sentido admitimos a importância da criação de lugares ao ar-livre onde se possa desfrutar do ar, do vento, da vista e claro, do sol.

No terraço do apartamento, é possível encontrarmos um espaço Lounge. O termo Lounge remete-nos sempre para determinada acção que envolva tranquilidade e relaxamento. Como o próprio nome indica, este lugar propícia momentos descontraídos em que os habitantes podem desfrutar da magnífica paisagem que a localização oferece.