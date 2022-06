A casa de campo ideal

No interior do edifício, o espaço favorito é sem dúvida a sala de jantar que, ao fundir-se espacialmente com a sala de estar, criam um lugar amplo perfeito. Com um pé direito bastante generoso, a forma como a inclinação do telhado é assumida no interior cria uma dinâmica e singularidade neste espaço.

A criarem um ritmo nesta divisão, as vigas em madeira introduzem o estilo clássico, enquanto se destacam por entre o branco das paredes e tecto. No centro, a mesa oval e o conjunto de oito cadeiras em madeira e couro acentuam ainda mais o estilo arquitectónico aqui definido. Centrado com a mesa, um lustre lindíssimo recria a atmosfera perfeita.