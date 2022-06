Impressione os seus convidados com uma sala-galeria!

Se optar por decorar com várias molduras, tal como vimos também no exemplo anterior, brinque com a disposição! Não tenha medo! Não pense que as molduras só ficam bem se tiverem alinhadinhas, com o mesmo espaço entre elas e se forem todas do mesmo tamanho e ou todas horizontais ou todas verticais. Muito pelo contrário… Vamos pôr de parte este mito e arriscar. Na fotografia vemos como as nove molduras estão enquadradas, apesar de terem tamanhos diferentes e de umas serem verticais e outras horizontais e apesar do espaço entre elas não ser exatamente igual. O que permite que esta organização funcione são também os tons escolhidos para as ilustrações que ocupam as molduras: todos tons pastel e com pouca saturação. Funcionam quase como um papel de parede original, para a parede que ocupa a zona do sofá nesta sala de estar. Estas ilustrações tornam-se, assim, as grandes protagonistas desta decoração!