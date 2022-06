Um simples apartamento de 80 m² transforma-se num sonho!

Reestruturar um apartamento passa por torná-lo mais confortável e por fazê-lo ir ao encontro das necessidades dos inquilinos. Por vezes, é importante refrescar o interior da nossa casa. Isso pode acontecer através de pequenas mudanças – como uma nova pintura, por exemplo – ou de grandes mudanças. No caso do apartamento que lhe vamos mostrar neste livro de ideias, a transformação foi tal que o interior está irreconhecível. O projecto é da autoria do gabinete Arquigestiona Reformas S.L.. O espaço, localizado em Madrid, tem apenas 80 m², e conta agora com uma distribuição mais funcional e com melhores acabamentos. Vamos ver o resultado? Vamos lá!