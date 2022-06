Dez casas de dois andares por arquitectos mexicanos

O projecto desta casa foi criado com base nos conceitos de comodidade, segurança e amplitude e, considerando as características do terreno foi estudada uma forma interessante de abrir os espaços interiores sem perder privacidade.

O piso térreo é o espaço onde os moradores realizam as principais actividades e, tal como nas áreas privadas e de serviço do piso superior, interage com o terraço exterior de forma a permitir uma grande amplitude, assim como a entrada de luz e ar puro em todos os espaços. O material que assumem maior protagonismo na vivenda é o vidro que tanto nas espaços interiores como no terraço são protegidos do sol por uma estrutura em pergola de dupla altura que permite uma entrada de luz moderada e precisa.