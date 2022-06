Terraço: planear um sonho!

É uma das obras de um jovem arquitecto cheio de talento que lhe trazemos hoje. A AD2, por Alexis Delineau, é o nome da sua agência situada no coração de Dijon. O arquitecto formou-se em arquitectura de interiores e a experiência veio enfatizar a paixão pelo design e pela arquitectura de interiores. Foi primeiro carpinteiro, mas perseguiu e prosseguiu os estudos na escola Cread de Lyon. Hoje em dia, pleno de ambição, põe as suas ideias ao serviço do design. A missão, diz, é criar espaços com alma, respeitando o orçamento disponível.

Neste livro de ideias, vamos ver uma grande mudança de um terraço com azulejos e respectiva área de piscina. A ampliação fez-se a partir de um sistema de pilotis de forma a obter-se uma área adicional de acordo com as expectativas do cliente. Foi também integrado um sistema de LEDs no chão para balizar este novo espaço.

Vamos ver.