homify 360 °: entre o vernacular e o contemporâneo

Inserido na verdejante área de Schildow em Berlim, convidamo-lo a conhecer este audacioso projecto de arquitectura do gabinete C95 ARCHITEKTEN. Trata-se de um projecto de habitação privada onde sobressai a relação entre a arquitectura da casa e o seu espaço envolvente. A imponência do edifício domina por completo todo o espaço territorial em que está emergido, resultando numa ousada relação com o espaço verde que o circunda. A madeira escura utilizada no revestimento do edifício relaciona-se com os carvalhos presentes na propriedade, que dessa forma acentua ainda mais o poder visual da casa. Observam-se ainda semelhanças entre o vernáculo e o contemporâneo, onde um loft de linhas minimais que fazem lembrar um pouco antepassados como Mies Van der Rohe ou a mesmo a Bauhaus, se relaciona com a vegetação e o espaço circundante na perfeição.