Uma casa rústica de charme

Morar no campo é sempre algo agradável, ter um refúgio para descansar ou simplesmente viver fora da agitação da cidade. Um espaço onde possa viver em contacto com a natureza e simplesmente desligar de alguns assuntos. Uma moradia rústica e confortável é quase sempre charme garantido. O homify 360º de hoje mostra-lhe uma habitação no campo, um belo refúgio, uma habitação em pedra que sofreu uma reconstrução. Esta operação aumentou o valor estético e o conforto da moradia, tornando-a mais moderna mas em simultâneo destacando os seus aspectos rústicos encantadores. O projecto é da autoria da equipa ALMONT – PROJECTOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA., com sede em Oliveira do Hospital, distrito de Coimbra. Uma empresa especializada na realização de Projectos de Construção Civil, nas áreas necessárias ao licenciamento e execução, que procura constantemente inovar e surpreender os cliente. Tendo uma equipa bastante completa de profissionais e técnicos nas áreas da arquitectura, engenharia civil, engenharia electrotécnica, topografia, desenho técnico e de construção civil… O seu compromisso é oferecer aos clientes a melhor solução para os seus projectos, com excelente qualidade de serviço e uma boa relação preço solução/construção final. Sendo deste modo uma empresa que atua de forma diversificada, com um extenso portfólio.

Conheça melhor esta moradia rústica neste livro de ideias.