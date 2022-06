Pequenas mudanças, grandes melhorias

Hoje mostramos-lhe um antes e depois onde se torna evidente que por vezes basta mudar pequenas coisas para que os espaços se tornem completamente diferentes e ganhem uma nova luz. Trata-se de uma habitação no Estoril cujos interiores sofreram algumas mudanças na decoração. Por vezes foram feitas alterações mais profundas, noutras mudaram-se apenas alguns detalhes e assim se transformou uma fantástica habitação que recebeu um novo ar, mais agradável.

O projecto é da autoria do gabinete INSIDE UP, arquitectos com sede em Lisboa, e que contam já com vários projectos deste tipo. Vamos conhecer os detalhes, vão inspira-lo!!