Escadas como nunca as viu

Podem ocupar o centro das atrações e tornar-se um elemento decorativo por excelência. Se tem uma casa ampla e com mais de um piso, aposte em escadas esplendorosas. Daquelas que qualquer um vai querer subir só para dizer que já as pisou.

Degrau a degrau junta-se uma beleza inesquecível. Branco no meio do cimento. Com um candeeiro que cai do teto tornando a área ainda mais especial. Uma escada segura que brinca com os olhares, como que a dizer: vejam como a casa é ainda mais bela vista de cima.